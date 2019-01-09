Иран обвинил Европу в укрывательстве террористов

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне решения ЕС узаконить санкции против иранской разведслужбы заявил, что обвинения в адрес Тегерана не освобождают Европу от ответственности за укрытие террористов, передает РИА Новости.

"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают MEK (Организация моджахедов иранского народа - ред.), которая убила 12 тысяч иранцев и поощряла преступления Саддама ( Хусейна - ред.) против иракских курдов, а также других террористов", - написал Зариф в своем микроблоге в Twitter, добавив, что обвинения в адрес Ирана не освободят Европу от ответственности за укрытие террористов.

Ранее Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США.