Авария в китайском метро, есть погибший

Авария в метро китайского города центрального подчинения Чунцин на юго-западе страны унесла жизнь одного человека, еще трое пострадали, 30 человек были оперативно эвакуированы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

Авария произошла во вторник около 17.00 по местному времени (12.00 мск) на кольцевой линии городского метро из-за технической неисправности защитных дверей в пролете между станциями. Отмечается, что положение двери изменилось, из-за чего в нее врезался поезд, в результате передняя часть поезда получила значительные повреждения, однако состав не сошел с рельсов.

Всех пострадавших сразу же госпитализировали, среди них - один пассажир и трое сотрудников подземки.

Несмотря на усилия врачей, одного из работников метро спасти не удалось.

Соответствующие ведомства продолжают расследование инцидента.