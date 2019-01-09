Авария в китайском метро, есть погибший
Авария в метро китайского города центрального подчинения Чунцин на юго-западе страны унесла жизнь одного человека, еще трое пострадали, 30 человек были оперативно эвакуированы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Авария произошла во вторник около 17.00 по местному времени (12.00 мск) на кольцевой линии городского метро из-за технической неисправности защитных дверей в пролете между станциями. Отмечается, что положение двери изменилось, из-за чего в нее врезался поезд, в результате передняя часть поезда получила значительные повреждения, однако состав не сошел с рельсов.
Всех пострадавших сразу же госпитализировали, среди них - один пассажир и трое сотрудников подземки.
Несмотря на усилия врачей, одного из работников метро спасти не удалось.
Соответствующие ведомства продолжают расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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