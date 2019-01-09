В 9 консульствах в Австралии обнаружены подозрительные пакеты
9 января 2019 09:09 136
Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в австралийском Мельбурне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал 9news.
По данным портала, пакеты могли быть доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции, Индонезии.
Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным издания Brisbane Times, по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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