В 9 консульствах в Австралии обнаружены подозрительные пакеты

9 января 2019 09:09

Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в австралийском Мельбурне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал 9news.

По данным портала, пакеты могли быть доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции, Индонезии.

Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным издания Brisbane Times, по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

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