Бензиновый кризис в Мексике добрался до столицы

Бензиновый кризис, уже несколько дней наблюдающийся в Мексике, во вторник добрался и до столицы страны, где были отмечены очереди на заправках и отсутствие топлива на ряде АЗС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, очереди на заправках были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы, к примеру на оживленных магистралях Конституентес и Универсидад. На АЗС стояли в ожидании заправки сразу несколько десятков машин.

В то же время государственная нефтяная компания Pemex заявляет, что кризиса с резервами бензина для столицы и прилегающих к ней районов нет.

"Важно отметить, что в столице и прилегающей к ней зоне нет прекращения поставок нефтепродуктов, поэтому призываем население не совершать панических закупок и не поддаваться спекуляциям о дефиците топлива", - говорится в сообщении компании.

Также Pemex сообщила, что достигнута договоренность с губернаторами пострадавших от перебоев с поставками бензина штатов Мексики возобновить их снабжение в самые короткие сроки.

Ранее Pemex сообщала, что для борьбы с так называемыми уачиколерос (преступниками, специализирующимися на врезках в трубопроводы) были перекрыты сразу несколько крупных подземных трубопроводов. Теперь топливо доставляется с помощью автоцистерн, что и привело к уменьшению объемов дистрибуции и вызвало временные перебои с поставками. При этом Pemex заверяет, что дефицита топлива нет и компания располагает достаточными резервами для удовлетворения спроса.