Самбульская полиция проводит спецоперацию

Полиция Стамбула проводит спецоперацию против наркоторговцев. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции против наркоторговцев проводятся по ранее установленным адресам. Согласно данным СМИ в рамках операций задержаны 20 человек, которые подозреваются в продаже наркотических и психотропных веществ.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.