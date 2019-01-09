Пожар в Кемеровской области, погибло шесть человек

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, при пожаре, в частности, погибли трое детей.

Как отмечается, инцидент произошел в поселке городского типа Тисуль.

В настоящее время причины возгорания неизвестны.