Пожар в Кемеровской области, погибло шесть человек
9 января 2019 09:33 112
В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, при пожаре, в частности, погибли трое детей.
Как отмечается, инцидент произошел в поселке городского типа Тисуль.
В настоящее время причины возгорания неизвестны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:29 157
В Японии произошло мощное землетрясение
-
8 Янв. 10:30 14 275
-
8 Янв. 11:50 5 238
-
8 Янв. 22:00 5 217
-
8 Янв. 11:17 3 623
-
8 Янв. 23:26 3 411