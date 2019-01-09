В Японии произошло мощное землетрясение

В районе японского острова Танэгасима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 16 км к юго-востоку от населенного пункта Нисиноомоте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.