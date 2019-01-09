Tesla на автопилоте задавила робота - ВИДЕО
Во время проведения выставки CES 2019 в пригороде Лас-Вегаса случилось то, о чём мир неоднократно предупреждали писатели-фантасты. Электрический автомобиль Tesla Model S, который двигался на автопилоте, сбил промобота, вышедшего из строя и попавшего на проезжую часть. Как сообщает Daily Mail, промобот восстановлению не подлежит.
При этом сам факт серьёзного ДТП при просмотре видео с камер наблюдения не подтверждается, но сбой сразу двух электронных систем налицо. Рекламный робот лишь стоял на обочине, а электроника автомобиля Tesla Model S не распознала препятствие и совершала наезд на робота по касательной. Расследованием инцидента теперь будет заниматься полиция округа Кларк в штате Невада, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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