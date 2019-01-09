Брюса Уиллиса увезли в невменяемом состоянии с новогодней вечеринки - ВИДЕО

Брюс Уиллис, похоже, еще не закончил отмечать зимние праздники. Новогодняя вечеринка в одном из элитных лондонских клубов, откуда 63-летнего актера буквально выносили - стала настоящим испытанием, для крепкого орешка.

От былого фирменного прищура не осталось и следа - актер был настолько пьян, что едва мог открыть глаза и с трудом держался на ногах. Кинозвезде понадобилась помощь охраны, чтобы дойти до своего автомобиля. Справившись со ступеньками под смех толпы, Уиллис забрался на заднее сиденье, откуда жестом показал всё что думает об окружающих. Поклонники признаются - таким они не видели кумира никогда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

