Самая пожилая американка скончалась в возрасте 114 лет

Самый пожилой человек в США, жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун скончалась во вторник в возрасте 114 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный новостной портал cleveland.com со ссылкой на заявление семьи.

Дочь Браун, Верлин Уилсон, подтвердила порталу, что та умерла примерно в 10.45 утра по местному времени во вторник в своем доме. Ее внучка заявила журналистам, что секрет долголетия бабушки - это "сладкий картофель и вера в Бога."

Лесси Браун стала самым старым человеком в США в мае 2018 года, когда ей было 113 лет. Она родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей. По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. В сентябре ей исполнилось 114 лет.