Огромный кот вырос до размеров ребенка - ВИДЕО

В Сети восхищаются размерами кота породы Мейн-кун по кличке Лотос, у которого есть своя страница в Instagram с почти 200 тысячами подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Многие думают, что он похож на мини-рысь", - отметила владелица Лотоса Линдштейн.

Тем временем, кот похож и на льва с огромными лапами, и на рысь с кисточками на ушах. В свои 3 года Лотос весит почти 10 килограммов. По словам хозяйки, когда он растягивается на диване, то не остается места. Считается, что он чуть больше среднего размера кошек этой породы.

Хозяйка рассказала порталу Dodo, что из-за огромного размера ее питомца пришлось использовать не обычный лоток для кошачьего туалета, а большой пластиковый контейнер. Лотос не помещается в кошачью переноску, поэтому катается в большом ящике для собак.

Судя по фотографиям и видео со страницы животного, Лотос еле помещается в раковине, а когда встает на задние лапы, то достает до плиты на кухне. Хозяйка признается, что впервые увидевшие такое животное люди не могут поверить, что Лотос не дикий кот.

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