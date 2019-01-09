Турция будет выпускать собственные военные автомобили - ФОТО

В турецкой провинции Мерсин был разработан прототип первого восьмиколесного военного бронегрузовика, получившего название "Derman". Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что разработка прототипа военного бронированного грузового автомобиля началась в 2016 году.

В процессе разработки бронегрузовика "Derman" принимали участие порядка сорока турецких инженеров.

После тестирования прототипа будет налажено серийное производство бронегрузовиков "Derman", которые затем будут переданы ВС Турции и в последующем активно использоваться на территории страны.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По его словам, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

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