Турция будет выпускать собственные военные автомобили - ФОТО
В турецкой провинции Мерсин был разработан прототип первого восьмиколесного военного бронегрузовика, получившего название "Derman". Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что разработка прототипа военного бронированного грузового автомобиля началась в 2016 году.
В процессе разработки бронегрузовика "Derman" принимали участие порядка сорока турецких инженеров.
После тестирования прототипа будет налажено серийное производство бронегрузовиков "Derman", которые затем будут переданы ВС Турции и в последующем активно использоваться на территории страны.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.
"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.
По его словам, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.
"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.
Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.
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