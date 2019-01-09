Спасатели продемонстрировали чудеса пилотирования, спасая лыжника - ВИДЕО
9 января 2019 15:17 143
Во французских Альпах полицейские провели уникальную спасательную операцию. Горные спасатели высадились прямо на отвесную скалу, чтобы вызволить со склона травмированного лыжника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Вертолет вплотную подлетел к горе и буквально завис в воздухе. Ситуацию осложняла сильная метель. Лыжник застрял на заснеженной трассе из-за травмы колена.
Команда спасателей собрала снаряжение спортсмена и подготовила его к посадке. Вертолет вернулся за пострадавшим и доставил его в безопасное место.
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