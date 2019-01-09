Спасатели продемонстрировали чудеса пилотирования, спасая лыжника - ВИДЕО

9 января 2019 15:17

Во французских Альпах полицейские провели уникальную спасательную операцию. Горные спасатели высадились прямо на отвесную скалу, чтобы вызволить со склона травмированного лыжника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Вертолет вплотную подлетел к горе и буквально завис в воздухе. Ситуацию осложняла сильная метель. Лыжник застрял на заснеженной трассе из-за травмы колена.

Команда спасателей собрала снаряжение спортсмена и подготовила его к посадке. Вертолет вернулся за пострадавшим и доставил его в безопасное место.

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Французские спасатели продемонстрировали чудеса пилотирования, спасая лыжника

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