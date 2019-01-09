Жители Канады столкнулись в лесу со странным существом - ВИДЕО

В сети спорят о создании, которого двое канадцев сняли на видео в лесу. Люди гадают, кто он - йети, инопланетянин или просто зверь, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Двое жителей канадской провинции Онтарио в конце декабря в лесу случайно сняли на камеру странное существо. Видео доступно на YouTube-канале Nv Tv.

Камере удалось запечатлеть небольшой живой объект с белыми зубами и глазами, светящимися в темноте. Лесной "гость" испугал авторов видео, и они достаточно быстро ретировались. Ролик, выложенный в сеть, привлек внимание пользователей, которые пытаются разглядеть, кто же такой повстречался канадцам в лесной чаще.

- Это не Бигфут, а какой-то парень в лыжной маске, спрятавшийся за деревом.

- Я видел блеск глаз, человеческие глаза так не сверкают.

- Скорее всего это Снежный Человек.

- Поставьте ловушки на медведя и изловите "это", - предлагают пользователи YouTube.

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