На призывников в Ереване напали рецидивисты

Задержан один из активных участников инцидента с автобусом, перевозившим призывников. Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян, передает Dаy.Az.

Инцидент с автобусом, перевозившим призывников из Наирийского отдела Котайкского военкомата на центральный сборный пункт в Ереване произошел 8 января в промежутке между 10:30 и 11:30. Группа парней на машинах блокировала автобус, потребовала открыть двери, нецензурно выражалась. Действия молодых людей создали аварийную ситуацию на дороге, они грубо нарушали общественный порядок и проявляли откровенное неуважение к окружающим. Помимо этого, молодые люди повредили автобус. Безобразие продолжилось в Ереване. Здесь двоим молодым людям удалось ударами ног открыть двери автобуса, ворваться в салон, применить насилие к сопровождавшему призывников инспектору Наирийского военкомата, ударив его по лицу и оскорбив, пытались побить водителя, заставив покинуть салон. По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 258 УК.

Установлены личности всех участников инцидента и подозреваемых. Проводится необходимая оперативная работа для их обнаружения. Установлено, что активными участниками инцидента были ранее осужденный Меружан Восканян (1996 г.р.) и Гор Акопян (1979 г.р.). Восканян находится в бегах. Акопян задержан.

Один из участников инцидента с перевозящим призывников автобусом вечером 8 января добровольно явился в полицейский участок. Об этом сообщили Panorama.am в пресс-службе Полиции.

Поскольку инцидентом занимается Военная полиция, явившегося передали им.