В одном из туристических центров Турции изъяли сотни килограмм наркотиков
9 января 2019 16:41 209
Турецкая полиция конфисковала около 400 килограмм наркотиков в районе Алиага в провинции Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что наркотические вещества изъяты в ходе спецоперации, проводимой в одном из туристических центров, название которого не упоминается.
В рамках операции задержаны семь человек, трое из которых являются гражданами Сирии.
Напомним, что ранее МВД Турции сообщило, что в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина. Также были конфискованы 16, 802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества "банзай".
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