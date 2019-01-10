Английские аэропорты заплатили миллионы долларов за защиту от дронов

В декабре 2018 года аэропорт Гатвик на юге Англии не работал на протяжении 36 часов из-за внезапно появившихся на небе дронов. Из-за опасности столкновения пассажирских самолетов с беспилотниками было отменено около 1000 рейсов, вследствие чего более 140 000 человек были вынуждены десятки часов ждать возобновления работы. Ситуация ярко показала властям, как крохотные летательные аппараты, слишком близко подлетевшие к взлетно-посадочным полосам, могут стать причиной больших беспорядков. В связи с этим, сразу два аэропорта объявили о начале использования технологии для быстрого отслеживания и уничтожения дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, новой технологией вооружились английские аэропорты Гатвик и Хитроу. Сообщается, что они инвестировали миллионы долларов на некое "устройство военного уровня", которое больше не допустит приближение дронов к местам взлетов и посадок самолетов. Его точное название не известно, но принцип его действия, скорее всего, схож с системой Drone Dome - именно она использовалась для поиска дронов во время декабрьского инцидента в Гатвике.

Drone Dome способен отслеживать небольшие летательные объекты в радиусе около 10 километров и блокировать связь между устройством и управляющим им оператором. Разработкой системы занимается израильская фирма Rafael, которая уверена, что она отлично справляется с нейтрализацией враждебных дронов, используемых для воздушных атак и шпионских операций. Известны случаи, когда злоумышленники использовали беспилотники для передачи посылок в тюрьмы и, опять же, срыва пассажирских полетов.

Беспилотники, летающие вблизи аэропортов, действительно опасны. Столкнувшись с небольшим дроном, самолет может потерпеть крушение - в октябре это доказали ученые из НИИ Университета Дейтоны.

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