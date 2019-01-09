В России машина отлетела от автобуса на тротуар и сбила людей - ВИДЕО

9 января 2019 17:40

Крупное ДТП произошло в Ярославле на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей. Инцидент произошел девятого января, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео видно, как при повороте и пересечении встречной полосы автобус "ПАЗ" врезался в ехавший на большой скорости автомобиль Suzuki. После столкновения легковушка отлетела на тротуар и сбила людей.

По данным МВД РФ по Ярославской области, в больницу доставлены два пешехода - мужчина 1953 года рождения, которого отпустили на амбулаторное лечение, и женщина в возрасте 81 года - ее госпитализировали с травмами.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, а также медицинские работники.

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В Ярославле машина отлетела от автобуса на тротуар и сбила людей

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