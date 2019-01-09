В Ереване заочно арестовали следователя по делу о беспорядках в 2008 году

Суд в Ереване вновь заочно арестовал Ваагна Арутюняна - главу следственной группы, расследовавшей беспорядки в армянской столице в 2008 году. Об этом сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян, передает Day.Az.

Специальная следственная служба подозревает Арутюняна в том, что когда он занимал пост старшего следователя по особо важным делам и руководителя следственной группы по делу 1-2 марта 2008 года, организовал с помощью отдельных следователей и сотрудников полиции, в том числе эксперта, фальсификацию документов. Арутюняна объявили в розыск, позднее он подал в суд на главу Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, требуя опровергнуть обвинения в его адрес. Арутюнян был заочно арестован, однако апелляционный суд позднее отменил это решение.

"Мы подали новое ходатайство в связи с новыми обвинениями. Помимо фальсификации документов, Арутюнян обвиняется также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия. Суд удовлетворил ходатайство, заочно арестовав Арутюняна. Он продолжает оставаться в розыске", - сказала Оганджанян.

Согласно материалам дела, опубликованным специальной следственной службой, Арутюнян якобы установил, что военные участвовали в столкновениях между демонстрантами и полицией и применяли огнестрельное оружие, но "руководствуясь групповыми интересами, не предпринял никаких шагов для выявления обстоятельств совершенных убийств и сфальсифицировал обнаруженные на месте происшествия вещественные доказательства". В частности в службе заявляют о подмене 1 тысячи гильз, в которой, согласно материалам дела, участвовал проводивший экспертизу эксперт полиции.

Ранее специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 2008 года. Через день он был арестован на два месяца, но апелляционный суд отменил это решение, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. Позднее кассационный суд вернул дело в апелляционный суд на доследование, который вновь арестовал Кочаряна.



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