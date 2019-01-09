Во Франции пропал с радаров истребитель

Истребитель французских ВВС Mirage 2000D пропал с радаров наземных служб на востоке Франции. Об этом сообщает радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из авиабазы Нанси-Оше незадолго до полудня. Связь с истребителем была потеряна, когда он пролетал над горным массивом Юра.



Префектура департамента начала операцию по поиску пропавшего самолета.

Dassault Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, разработанный фирмой Дассо в 1970-х годах. Модификация самолета 2000D была разработана в 1990-х годах, чтобы нести обычное - не ядерное - вооружение. Всего было построено 86 самолетов модификации 2000D .

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