Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал в ходе встречи с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди, что Вашингтон будет координировать с Багдадом вывод своих войск из Сирии, и его планируется провести постепенно, сообщила пресс-служба Абдель-Махди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь США выразил намерение своей страны выполнить это решение (о выводе военных из Сирии - ред.) постепенно и организованно в сотрудничестве и координации с Ираком", - отмечается в заявлении.



Помпео также подтвердил поддержку США правительству Ирака и его усилиям в областях безопасности и экономики.

Как ранее сообщалось, Помпео посетил Ирак в среду с визитом, который не был анонсирован госдепартаментом в рамках его ближневосточного турне. Он также встретился с президентом, спикером парламента республики и лидерами автономного Иракского Курдистана.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.

