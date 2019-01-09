Верховный лидер Ирана назвал администрацию Трампа «первоклассными идиотами»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал администрацию президента США Дональда Трампа "первоклассными идиотами". Об этом сообщает газета Haaretz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что аятолла резко высказался об американской администрации на фоне поездки госсекретаря США Майка Помпео на Ближний Восток. Он также рассказал историю об американце, который обещал отпраздновать Рождество в Иране. Как отмечает издание, он мог иметь в виду советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"Некоторые официальные лица США делают вид, что они сумасшедшие. Конечно, я с этим не согласен, но они первоклассные идиоты", - подчеркнул Хаменеи.

Ранее Хаменеи заявил о проигрыше США в 40-летнем противостоянии с Ираном.