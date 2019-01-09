Нового главу Пентагона обвинили в предвзятости

Патрика Шанахана, который после ухода Джеймса Мэттиса занимает должность исполняющего обязанности главы Пентагона, заподозрили в предвзятости. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, ранее работавших в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До своего назначения в Пентагон в 2017 году на должность заместителя главы министерства обороны США Шанахан 31 год проработал в корпорации Boeing, пишет издание. Так, cпустя 18 месяцев работы Шанахана в Пентагоне чиновника начали подозревать в предвзятости против крупных оборонных подрядчиков, которые являются конкурентами Boeing, рассказали источники Politico.

Подписанное им соглашение этики предполагает самоотвод в решении вопросов, связанных с оборонным подрядчиком, в котором он ранее работал, поясняет журнал. Однако это не мешает ему на внутренних встречах восхвалять компанию Boeing и жестко критиковать их конкурентов, таких как Lockheed Martin, рассказали изданию два бывших чиновника.

В частности, на встречах высокого уровня в Пентагоне Шанахан резко критиковал производство компанией Lockheed Martin американских истребителей F-35, согласно одному источнику - бывшему высокопоставленному чиновнику из минобороны США.

Boeing проиграл конкуренту тендер на строительство этого истребителя в октябре 2001 года. По словам источника, Шанахан отметил, что Loсkheed "не знает, как запустить программу".

"Если бы [контракт] достался Boeing, то [программа] была бы реализована намного лучше", - передал источник слова и.о. главы Пентагона.