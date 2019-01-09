Мэром турецкой Аланьи может стать русская

Этнически русская гражданка Турции Анастасия Петрова-Четинкайя будет баллотироваться кандидатом в мэры турецкого города Аланья, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Фикри Беркер Пакна.

Ранее Высший избирательный совет Турции назначил местные выборы в стране на 31 марта. На местных выборах, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.

"Анастасия Петрова-Четинкайя выдвинута в качестве независимого кандидата на пост мэра Аланьи. Это первый в истории Турции случай, когда на пост мэра будет баллотироваться кандидат с русскими корнями. Ее избирательная кампания пройдет под лозунгом "Перемены в тебе", - сказал собеседник агентства.

Петрова-Четинкайя родилась в Мурманске в 1983 году, окончила Мурманский государственный гуманитарный университет и университет Осло, знает пять языков.

В Аланье проживает с 2010 года, владелица компании ProMedya Agency, занимается бизнесом в области графического дизайна и полиграфии.

