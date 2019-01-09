В России мужчина напал с вилами на дом целителя и ранил ребенка

9 января 2019 22:04

На дом местного целителя в Закаменском районе Бурятии напал с вилами и ножом психически больной мужчина. Он ранил десятилетнего мальчика, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поздно вечером 3 января в центральную больницу был доставлен десятилетний мальчик с многочисленными колото-резанными ранами на лице, руках и ногах. По данным следствия, мужчина решил отомстить местному целителю, который лечил его несколько лет назад. Сначала он ворвался в помещение, где проводились процедуры, и разгромил его. После этого пошел в дом к лекарю, где и нанес мальчику ранения вилами, ножом и ножницами.

По данным следствия, задержанный злоумышленник оказался умственно отсталым. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

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