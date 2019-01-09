«Барселона» оскорбила президента «Тулузы»

9 января 2019 22:17

Президент "Тулузы" Оливье Садран раскритиковал руководство "Барселоны" после подписании предварительного соглашения с защитником французской команды Жан-Клером Тодибо, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Барселона" повела себя так, как не подобает вести себя большому клубу. Это недопустимо. Они заявляют, что игрок перейдет в их состав 1 июля, однако никто понятия не имеет, что произойдет через шесть месяцев. Жизнь полна сюрпризов, иногда они не самые приятные. "Барселона" повела себя нагло и оскорбила нас. Это не очень вежливо по отношению к "Тулузе".

Клуб имел право подписать соглашение с Тодибо с юридической точки зрения, но на "Тулузе" также лежит часть ответственности. Тодибо - хороший игрок, но у него совсем мало опыта. Не думаю, что "Барселона" - верный выбор для него", - цитирует Садрана L'Equipe.

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