Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в преддверии возможного скорого визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого военного ведомства на официальной странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Российской Федерации провели телефонные переговоры. Стороны обсудили последние события в Идлибе, а также оценили вопросы региональной безопасности в рамках достигнутых в Сочи договоренностей", - отмечается в коммюнике.

Это первые в этом году контакты глав оборонных ведомств двух стран. Предыдущая встреча состоялась 29 декабря в Москве в формате "два плюс два" с участием министров обороны и иностранных дел Турции и России. По итогам проведенных переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Анкары продолжать тесное сотрудничество с Россией и Ираном в Сирии.

Между тем ожидается, что в январе состоится визит президента Турции Тайипа Эрдогана в России для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечало Анатолийское агентство, стороны могут обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дата возможного визита Эрдогана все еще не определена.