Возможность введения ЧП в США: в Белом доме сделали заявление
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обещал пока не вводить режим чрезвычайного положения в стране, американская администрация все еще рассматривает этот сценарий развития события для финансирования строительства барьера на границе с Мексикой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Такое заявление, как передает CBS, сделала на брифинге 9 января пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Это определенно то, что мы рассматриваем", - ответила она на вопрос журналиста, подчеркнув, что самым лучшим вариантом остается достижение компромисса между Белым домом и Конгрессом.
Стоит отметить, что в случае введения ЧП в связи с ситуацией на границе перед президентом откроется возможность использования средства, зарезервированных для таких ситуаций. В то же время данное решение заставит Трампа решать ряд юридических проблем.
Напомним, что после телеобращения Дональда Трампа к нации лидеры его политических оппонентов из Демократической партии - лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - призвали президента возобновить работу правительства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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