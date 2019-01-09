Стало известно, когда прекратят выпуск купюр в €500

Центробанки 19 государств Еврозоны прекратят в 2019 году выпуск банкнот в €500. Как сообщила в среду бельгийская газета Le Soir, 17 стран закончат выпуск фиолетовой еврокупюры самого большого номинала к 27 января. Еще две страны - Германия и Австрия - сделают это к 26 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом реализовано решение Европейского центробанка (ЕЦБ), принятое еще в 2016 году о постепенном упразднении этих купюр, которые, по оценкам ЕЦБ, широко используются для нелегальных финансовых операций наличными, которые невозможно отследить. В первую очередь они используются во всех видах криминальных расчетов, включая наркоторговлю и контрабанду оружия, а также для финансирования терроризма. С другой стороны, ценность этих купюр для легального бизнеса уже давно сильно ограничена, в частности, в связи с повсеместным распространением электронных платежных средств. Огромное количество европейских магазинов, ресторанов, гостиниц, автосервисов и прочих предприятий, занимающихся обслуживанием частных клиентов, уже давно отказываются принимать купюры в €500 и €200, опасаясь подделок.

В ближайшие годы бумажные евро этого номинала продолжат использоваться в странах еврозоны и за ее пределами как законное платежное средство. Банки продолжат их принимать, постепенно изымая из оборота.

По данным ЕЦБ, в настоящее время в обращении находится 521 млн таких купюр на общую сумму в €260,5 млрд. В общей сложности банкноты в €500 составляют 2,4% всех евробанкнот, находящихся в обращении, при этом на них приходится 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире. Их последняя модификация была утверждена ЕЦБ в 2014 года.

Таким образом, выпуск банкнот в €500 продолжался 17 лет - с 1 января 2002, когда евро впервые были введен в наличное обращение. Теперь самой крупной еврокупюрой станет желтая банкнота в €200, хотя и о полезности этого номинала в еврозоне ведется дискуссия.