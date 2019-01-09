В США назвали самую популярную книгу прошлого года
9 января 2019 22:41 177
Книга бывшей первой леди США Мишель Обамы стала самой продаваемой в Штатах по итогам 2018 года. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мемуары "Становление" вышли в ноябре 2018 года. Несмотря на это, до 2019 всего было продано 3,4 млн. книг.
Отмечается, что книги, посвященные президенту США Дональду Трампу, были не так популярны: "Огонь и ярость" Майкла Вольфакупили немногим более 1 млн. раз, а книга "Страх" Боба Вудворда была продана 972 тыс. раз. Они заняли в рейтинге пятое и седьмое место соответственно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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