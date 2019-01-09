Трамп выступил с обращением к американцам
Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященным "шатдауну", заявив о кризисе на границе с Мексикой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам главы Белого дома, речь идет как о проблемах в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе.
"Все американцы страдают от нелегальной иммиграции", - добавил Трамп.
Как заявил президент, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности.
Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду. "Единственное решение заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", - сказал американский лидер.
Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона - он согласен на стальное ограждение.
При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит".
"Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США. - Прим. ред.) превышает 500 миллиардов долларов в год - гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены. - Прим. ред.). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", - заявил он.
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