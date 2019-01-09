ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Американский эскадренный миноносец USS Dewey летом прошлого года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, сообщает издание USNI News со ссылкой на чиновников, знакомых с проведением тестов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года. Они были частью исследований, "чтобы доказать, что ВМС может превратить палубное орудие, которому более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".

Издание отмечает, что гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

По данным издания, сейчас ВМС США используют комбинацию из ракет для борьбы с крылатыми ракетами. Как сообщил изданию сотрудник Центра стратегического и бюджетного анализа Брайан Кларк, такое сочетание ракет эффективное, но дорогостоящее.



"Если вы думаете об угрозах, с которыми можно столкнуться на Ближнем Востоке - бюджетные крылатые ракеты или более крупные БПЛА - теперь у вас есть способ сбить их, который не потребует у вас двухмиллионных ракет ESSM или ЗРК RAM стоимостью в миллион долларов, потому что даже самые дорогостоящие гиперзвуковые снаряды будут стоить от 75 до 100 тысяч долларов", - приводит издание слова Кларка.

Также исследуется возможность использовать гиперзвуковые снаряды на наземных артиллерийских орудиях для американской армии и морской пехоты и на эскадренных миноносцах типа "Зумволт", пишет издание.

В октябре прошлого года первый замминистра обороны США Патрик Шанахан заявил, что США активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось.

В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.

