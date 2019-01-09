Чемпиона мира из Украины ранили ножом и обокрали на Рождество

Знаменитый украинский дайвер Александр Бубенчиков, победивший на чемпионате мира по фридайвингу, во время рождественских праздников стал жертвой ограбления. Спортсмен отправился на Рождество в Бразилию, где и случился неприятный инцидент. Во время прогулки по Рио-де-Жанейро украинец забрел на незнакомую улочку возле знаменитой Лестницы Селарона, где к нему подошли несколько неизвестных и, угрожая ножом, потребовали отдать ценные вещи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Один угрожал ножом и пытался снять рюкзак, двое других потрошили карманы. В итоге я остался при рюкзаке, но без телефона, банковской карты и небольшого количества денег. Я сразу же прыгнул в такси и только там понял, что ранен и с меня течет кровь - футболка уже вся пропитана, хоть выкручивай. Попросил таксиста отвезти меня в госпиталь - водитель согласился, понимая, что денег у меня уже нет", - написал Александр на своей странице в Facebook.

Спортсмену наложили семь швов на ногу и два - на плечо, а также сделали укол от столбняка. Пи этом все процедуры в госпитале оказались бесплатными.

"Конечно, меня предупреждали о преступности на улицах Рио и о мерах предосторожности. Я всего придерживался: большие суммы с собой не носил, телефоном и деньгами не светил. Зашел только не в тот район. Буквально соседняя со знаменитой лестницей улица. Единственное, о чем жалею, что не стал убегать, когда понял, что затевается такая движуха", - подвел итог своего негативного опыта Бубенчиков.

В 2018 году Александр Бубенчиков завоевал золотую медаль чемпионата мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018, проплыв под водой без дыхания 289 метров. Бубенчиков является абсолютным чемпионом и рекордсменом Украины по фридайвингу, рекордсменом мира, установил более 30-ти национальных рекордов, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.