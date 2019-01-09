Трамп может выдвинуть американского экономиста на пост главы Всемирного банка
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения кандидатуры заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает в среду интернет-издание The Daily Caller со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мэлпас занимает свою нынешнюю должность в министерстве финансов США с сентября 2017 года. Экономист известен своими консервативными взглядами. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не подтвердила изданию информацию о рассмотрении кандидатуры Мэлпаса на пост главы ВБ, заявив лишь, что "в настоящее время никаких объявлений на эту тему нет".
Как сообщалось в распространенном ранее заявлении Всемирного банка, нынешний президент организации Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.
Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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