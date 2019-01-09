Индийский футболист опередил Месси
Нападающий сборной Индии Сунил Четри оформил дубль в стартовом матче Кубка Азии с национальной командой Таиланда (4:1). Таким образом, Четри, выступающий в составе национальной команды Индии с 2005 года, довел число забитых мячей до 67, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По количеству голов за национальную команду нападающий обошел форварда "Барселоны" Лионеля Месси, на счету которого 65 забитых мячей за сборную Аргентины. Из действующих футболистов больше за национальную команду забивал только нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок "Ювентуса" записал на свой счет 85 голов за национальную команду.
Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит бывшему игроку сборной Ирана Али Даеи, который в период с 1993 по 2006 год отметился 109 голами за национальную команду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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