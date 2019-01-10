В UFC назвали лучшего бойца в 2018 году
В UFC назвали бойца, который стал лучшим в 2018 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лучшим спортсменом стал чемпион тяжелой категории Даниэль Кормье, который в прошедшем году провел три боя. 39-летний боец одержал победу досрочно во всех трех поединках.
Его соперниками были Волкан Оздемир, Стипе Миочич и Деррик Льюис.
В 2018 году Кормье становился чемпионом полутяжелой и тяжелой категорий одновременно, но затем лишился пояса в полутяжелом весе.
За всю карьеру в UFC боец провел 22 поединка и проиграл только единожды.
Его матч-реванш с Джоном Джонсом не состоялся из-за обнаружения допинга в анализах Джонса. Кормье становился бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе. Он выступает в ММА с 2009 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Число поддерживающих "желтые жилеты" во Франции снижается
Индийский футболист опередил Месси
МИД Ирана о задержании американца
Астрономы открыли второй повторяющийся "радиосигнал пришельцев"
Чемпиона мира из Украины ранили ножом и обокрали на Рождество
Число поддерживающих "желтые жилеты" во Франции снижается
Индийский футболист опередил Месси
МИД Ирана о задержании американца
Грузинские СМИ сообщили о 13 жертвах свиного гриппа
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Трамп выступил с обращением к американцам
В США назвали самую популярную книгу прошлого года
Стало известно, когда прекратят выпуск купюр в €500
Ведущего прогноза погоды уволили за расизм
«Барселона» оскорбила президента «Тулузы»
Нового главу Пентагона обвинили в предвзятости
Мэром турецкой Аланьи может стать русская
Объявлен актерский каст и режиссер приквела "Игры престолов"
-
9 Янв. 11:03 20 044
-
9 Янв. 05:25 8 875
-
9 Янв. 15:43 8 202
-
9 Янв. 18:45 5 646
-
9 Янв. 11:50 3 966