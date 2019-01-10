В Британии кот искусствоведа испортил картину XVII века

Искусствовед и художественный эксперт "Би-би-си" Бендор Гросвенор заявил, что его кот серьезно повредил картину XVII века, которая стоила более £5 тыс. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он рассказал, что приобрел картину кисти Джона Майкла Райта в 2015 году за £5250 (более 448 тыс. руб. по актуальному курсу). Гросвенор добавил, что Райт является одним из его самых любимых художников.

По словам искусствоведа, инцидент произошел, когда он восстанавливал картину из-за появившегося на ней конденсата.

"Когда я отошел, чтобы полюбоваться работой [реставрацией], наш кот прыгнул и приземлился в самый центр картины. Катастрофа", - сказал Гросвенор.

При этом он добавил, что животное приземлилось на часть картины с одеждой, а не лицом. Также искусствовед пошутил, что кот не является "фанатом" Райта и предположил, что на восстановление картины уйдет не меньше денег, чем на ее покупку.

Информация о наказании кота не уточняется.