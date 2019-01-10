В Британии кот искусствоведа испортил картину XVII века
Искусствовед и художественный эксперт "Би-би-си" Бендор Гросвенор заявил, что его кот серьезно повредил картину XVII века, которая стоила более £5 тыс. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он рассказал, что приобрел картину кисти Джона Майкла Райта в 2015 году за £5250 (более 448 тыс. руб. по актуальному курсу). Гросвенор добавил, что Райт является одним из его самых любимых художников.
По словам искусствоведа, инцидент произошел, когда он восстанавливал картину из-за появившегося на ней конденсата.
"Когда я отошел, чтобы полюбоваться работой [реставрацией], наш кот прыгнул и приземлился в самый центр картины. Катастрофа", - сказал Гросвенор.
При этом он добавил, что животное приземлилось на часть картины с одеждой, а не лицом. Также искусствовед пошутил, что кот не является "фанатом" Райта и предположил, что на восстановление картины уйдет не меньше денег, чем на ее покупку.
Информация о наказании кота не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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