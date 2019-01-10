«Реал» начал переговоры с будущим главным тренером
10 января 2019 07:44 52
Представители мадридского "Реала" связались с Жозе Моуринью для обсуждения возможного возвращения специалиста на пост главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Sun, президент испанского клуба Флорентино Перес заинтересован в продолжении работы с наставником, возглавлявшим клуб с 2010 по 2013 год.
Отмечается, что португальский специалист не может в данный момент занять пост главного тренера "Реала", так как он еще не получил неустойку от "Манчестер Юнайтед" за досрочный разрыв контракта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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