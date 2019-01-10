В США сообщили о гибели российского военного спутника
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" (система "Око") сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, такой вывод сделали эксперты информационного ресурса станции слежения SatTrackCam Leiden (Cospar 4353) по итогам анализа данных видео, которое запечатлел телеканал FOX. О гибели спутника также сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается на сайте станции, она находится в городе Лейден в Нидерландах и отслеживает орбитальное поведение разных объектов, специализируясь на "спутниках-шпионах".
Ресурс на своей странице опубликовал видео одного из телеканалов группы FOX, который запечатлел в ходе трансляции матча крикета в Новой Зеландии необычное атмосферное явление, произошедшее 5 января. По версии экспертов ресурса, это событие свидетельствует о разрушении российского сателлита.
"Следы серьезной фрагментации, видимые на кадрах из Новой Зеландии, показывают, что это событие, которое произошло в 7:58 UT (всемирное время), было реальным свидетельством возвращения в атмосферу и полного разрушения (спутника)", - отмечается на сайте ресурса.
-
9 Янв. 11:03 20 530
-
9 Янв. 15:43 8 502
-
9 Янв. 18:45 6 281
-
9 Янв. 11:50 4 283
-
9 Янв. 16:31 3 932