Названы города мира, лучше всего подходящие для здорового отдыха - СПИСОК
10 января 2019 09:00 135
Рейтинг городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, возглавил Париж, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На втором месте расположился курорт Чианг Май (Таиланд), на третьем - Барселона (Испания).
Замкнули пятерку Паттайя (Таиланд) и Ванкувер (Канада).
Также в десятку вошли Майями (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).
Последние строчки рейтинга заняли Артвин (Турция), Марракеш (Марокко) и Сием Рип (Камбоджа).
При формировании рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных дней и стоимость пребывания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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