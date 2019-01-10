Активисты "желтых жилетов" хотят обрушить банковскую систему страны
Лидеры протестного движения Франции призывают своих сторонников к массовому снятию наличных средств со счетов. Тогда - по их задумке - банки останутся без ликвидных средств и вскоре разорятся. Однако экономисты уверяют, что опасаться нечего. В большинстве банкоматов можно получить не более нескольких сотен евро в день, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
На этой неделе французские власти ожидают новых протестов. Демонстрации "желтых жилетов" проходят в Париже и других крупных городах с ноября. Изначально активисты выступали против повышения цен на топливо. Позже - стали требовать отставки президенты Эммануэля Макрона.
Акции протестов сопровождаются массовыми погромами, отмечает телеканал "Россия 24". Убытки от них исчисляются в миллионах евро.
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