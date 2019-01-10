В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев

Более 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 701 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 89 человек (женщин - 27, детей - 45), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 612 человек (женщин - 184, детей - 312)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны вернулись 214 сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 12,9 гектара территории. Помимо этого, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

За сутки восстановлены электроподстанция в провинции Эль-Кунейтра и семь жилых домов в провинциях Дамаск, Хама и Хомс. В провинции Деръа после ремонта возобновили работу четыре хлебопекарни. "В рамках повышения качества и доступности медицинских услуг в Алеппо сирийским обществом красного полумесяца открыт новый медицинский центр "Аль-Фуркан", имеющий в своем составе отделения терапии, педиатрии, гинекологии, урологии, хирургии, ортопедии, неотложной помощи, а также аптеку и ряд лабораторий", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана одна тонна хлеба.

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