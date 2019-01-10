Во Франции загорелось жилое здание, много пострадавших - ФОТО
Пожар возник в жилом старом здании во французском городе Тулузе в ночь на четверг, 19 человек, в том числе двое пожарных, пострадали в результате возгорания. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщения о возгорании в старом доме поступили около 2.40 по местному времени. По предварительным данным, в результате пожара два человека тяжело ранены, 17 получили незначительные травмы. Спасатели эвакуировали жителей дома, также из мер предосторожности эвакуированы 60 человек из прилегающей к зданию гостиницы.
С огнем борются 90 пожарных, в результате возгорания обрушилась внутренняя лестница. О причинах пожара не сообщается. Как отмечает радиостанция, дом был построен в начале 20 века.
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