Во Франции загорелось жилое здание, много пострадавших - ФОТО

Пожар возник в жилом старом здании во французском городе Тулузе в ночь на четверг, 19 человек, в том числе двое пожарных, пострадали в результате возгорания. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщения о возгорании в старом доме поступили около 2.40 по местному времени. По предварительным данным, в результате пожара два человека тяжело ранены, 17 получили незначительные травмы. Спасатели эвакуировали жителей дома, также из мер предосторожности эвакуированы 60 человек из прилегающей к зданию гостиницы.

С огнем борются 90 пожарных, в результате возгорания обрушилась внутренняя лестница. О причинах пожара не сообщается. Как отмечает радиостанция, дом был построен в начале 20 века.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook