Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов - ВИДЕО

Австралиец обнаружил в Сиднее настенный телефон, под завязку набитый тараканами. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина обратил внимание на грязное неработающее устройство, которое висело на стене. Он решил посмотреть, что внутри, и снял крышку. Под ней оказались десятки мертвых насекомых.

Большую часть свободного места заполняли останки крупных тараканов длиной более трех сантиметров, которые слиплись между собой. Мужчина воспользовался отверткой, чтобы извлечь их из телефона, и снял процесс на видео, которое затем опубликовал в Facebook.

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