Влюбленные, разлучившиеся после школы, воссоединились спустя полвека - ВИДЕО

Барбара Коттон рассказывает, что влюбилась в своего одноклассника Кертиса Брюэра с первого взгляда, ведь он, по мнению женщины, был самым красивым и весёлым.

Чувства тогдашней школьницы не остались без ответа, но, к сожалению, по окончании школы в 1961 году влюблённым из Коннектикута (США) пришлось разлучиться. Кертис отправился учиться в колледж, а Барбаре пришлось после смерти матери остаться дома и взять на себя заботу о младших братьях, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Шло время, и в итоге связь между мужчиной и женщиной прервалась. Лишь в прошлом году они случайно нашли друг друга на сайте Classmates.com. Барбара и Кертис, которым уже за 70 лет, встречались полгода, прежде чем объявили о своём решении вступить в брак.

Свадьба, к которой влюблённые шли целых 57 лет, состоялась совсем недавно. Новоиспечённые супруги не стали просить никаких свадебных подарков, им хочется лишь собрать деньги, чтобы отправиться в путешествие по стране в фургоне, ведь Барбаре и Кертису надо так много рассказать друг другу о своей жизни.

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