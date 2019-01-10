Ребёнок, испугавшийся землетрясения, отказывается спать без собаки - ВИДЕО

Кайл Лири, житель города Палмер (штат Аляска, США) после серии землетрясений, прокатившихся по региону, разрешил своей дочери Адалинн, напуганной стихией, спать вместе с верным четвероногим телохранителем, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

5-летняя девочка боится одна оставаться в своей комнате и засыпает только в присутствии верного питбуля Фьюри. Отец ребёнка рассказал, что после серии подземных толков его дочь Ади испытывает сильную тревогу и проблемы со сном.

Видеоролик, появившийся в интернете 22 декабря, где девочка засыпает с своим псом в обнимку, привлёк внимание большого количества скептиков подобного союза, посчитавших

"Это Адалинн, укрывающая одеялом своего лучшего друга и телохранителя. С самого рождения Фьюри - 45-килограммовый питбуль с синим носом рос рядом с моей дочерью. Мы живем на Аляске и серия подземных толчков, прокатившихся по территории штата в начале декабря, сильно напугала моего ребёнка. Единственный способ, чтобы уложить её спать - это, если Фьюри будет рядом с ней, чтобы защитить и ослабить ее беспокойство. Обычно он спит на полу рядом с ее кроватью, но в ту ночь она уступила ему место", - написал автор видеоролика.

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