Эксперт назвал возможные последствия "шатдауна" в США

Нештатная ситуация, сложившаяся в США в связи с почти уже рекордным по продолжительности шатдауном, может серьезно повлиять на эффективность государственного управления, однако существующие страховочные механизмы помогут удержать ситуацию под контролем и предотвратить глубокий кризис. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов.

"Сам шатдаун - это явление, которое случалось и раньше, но то, что он такой продолжительный, и то, что он сейчас сопровождается общеполитической и социальной нестабильностью в стране - Трамп даже угрожал введением ЧП - это, конечно, добавляет негатива к общей ситуации. И мы уже видим, как на все это реагируют финансовые рынки", - сказал Кортунов.

По его словам, каждый день продления этой ситуации "означает определенные издержки для управления страной, для выполнения тех правительственных функций, которые являются необходимыми".

"И хотя технически работы продолжаются, но можно сказать, что страна живет на своеобразной системе жизнеобеспечения (life support system). Это нештатная ситуация, которая начинает серьезно воздействовать на эффективность государственного управления. Хотя сказать, что это какой-то глубокий кризис тоже нельзя, поскольку существуют страховочные механизмы, которые создавались именно для таких случаев", - подчеркнул эксперт.

Заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков отметил, что вопрос в итоге сводится к тому, насколько и как долго готовы государственные служащие работать, по сути, бесплатно.

"Все всем будет когда-то компенсировано, но так как государственный механизм должен работать бесперебойно, встает вопрос, как долго эта ситуация может продолжаться. Думаю, что Трамп рассчитывает, что демократы первые сломаются... Накапливается, конечно, достаточно много взрывоопасного материала, и может ситуация качнуться в любую сторону. Я думаю, что нынешняя ситуация будет усугубляться, но, опять же, вопрос в том, кто первый моргнет", - сказал эксперт.

По его словам, ситуация с шатдауном только усилит тот раскол, который уже определенное время наблюдается в американском обществе по партийным вопросам, что, естественно, приведет к еще большим спорам и вопросам "кто виноват".

"Вопрос (о строительстве стены. - Прим. ред.), который, в общем-то, является не столь принципиальным и не таким уж масштабным, если говорить об американском бюджете в целом, превратился в вопрос символа, и здесь обе стороны пытаются занять принципиальную позицию, понимая, что уступка в этом конкретном вопросе будет означать крупное политическое поражение. То есть, если демократы дрогнут, то Трамп будет использовать такие жесткие методы работы с конгрессами дальше, а если Трамп проявит слабость, то, конечно, это будет использовано демократами для усиления давления на исполнительную власть. Поэтому ситуация сложилась нестандартная, и сейчас трудно предсказать, как этот кризис может разрешиться без потери лица одной из сторон", - отметил в свою очередь Кортунов.

Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели более 5 миллиардов долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств. Девятого января прошла очередная встреча Трампа с лидерами конгресса по этой теме, однако американский лидер покинул ее, назвав безрезультатной, и шатдаун был продлен. При этом президент США выразил надежду, что ему не придется вводить режим чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой.