Школьники едва не погибли в Австрии из-за лавины - ВИДЕО

10 января 2019 15:40

Группу учеников накрыла лавина на горнолыжном курорте. В регионе уже несколько дней бушует мощный снегопад - который и спровоцировал ее сход. Многие смогли освободиться из снежной ловушки сами - других вызволяли спасатели. Всех пострадавших эвакуировали на вертолете, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Утопает в снегу сейчас вся Европа. В Германии, Италии, Чехии и Черногории - транспортный коллапс, сотни районов обесточены. Жертвами снежного апокалипсиса стали более десяти человек.

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Школьники едва не погибли в Австрии из-за лавины

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