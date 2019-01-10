Школьники едва не погибли в Австрии из-за лавины - ВИДЕО
10 января 2019 15:40 218
Группу учеников накрыла лавина на горнолыжном курорте. В регионе уже несколько дней бушует мощный снегопад - который и спровоцировал ее сход. Многие смогли освободиться из снежной ловушки сами - других вызволяли спасатели. Всех пострадавших эвакуировали на вертолете, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Утопает в снегу сейчас вся Европа. В Германии, Италии, Чехии и Черногории - транспортный коллапс, сотни районов обесточены. Жертвами снежного апокалипсиса стали более десяти человек.
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