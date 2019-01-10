В США умерла легендарная редактор журнала Vogue

В Америке на 106-м году жизни скончалась Бабс Симпсон - женщина, в свое время являющаяся культовым редактором американской версии модного глянца Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Свой пост она занимала 25 лет.

Как отметила нынешний редактор Vogue USA Анна Винтур, вклад Симпсон в развитие моды и журнала в целом сложно оценить, поскольку все, что она делала, было настоящим прорывом по меркам тех времен.

"Она снимала наравне с Эрнестом Хэмингуэем и Мэрилин Монро простое черное платье и обычный костюм, раскрывая их индивидуальность так, будто это были известные личности", - прокомментировала Винтур.

Бабс Симпсон покинула свой пост в Vogue в 1972 году. После чего работала в журнале House & Garden до самого его закрытия, случившегося в 1993 году. Семь лет назад она приняла участие в съемках документальной ленты, получившей название "In Vogue: The Editor's Eye". Где, в числе прочих редакторов Библии моды, приоткрыла завесу тайны создания любимого миллионами журнала.