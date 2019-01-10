Отвергнутая американка, используя урну для окурков, проникла в полицейский участок - ВИДЕО

Эшли Кейстер, 27-летняя жительница района Уэст Вайоминг (округ Люцерн, штат Пенсильвания, США) совершила незаконное проникновение в полицейский участок, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Видеокамера зафиксировала момент, когда девушка, орудуя урной для окурков разбила стекло на двери. По информации полицейских, девушка добивалась взаимности от офицера, который в мае прошлого года производил её арест. Упрямая местная жительница каждый день писала несколько десятков писем в интернете объекту своих вожделений и решила идти до конца, чтобы добиться взаимности от стража правопорядка. Эшли Кейстер за два часа до инцидента была задержана полицейскими и ей пришлось подписать заявление о прекращении преследования одного из правоохранителей. Но любвеобильная особа нарушила договор и спустя некоторое время ворвалась в здание участка. Двоим крепким офицерам еле удалось задержать нарушительницу и временно поместить её за решётку.

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